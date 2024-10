Disco Elysium fait des petits

Il devient de plus en plus clair qu'il n'y aura pas de suite officielle à Disco Elysium et que, si elle sort, ce sera sans les créateurs originaux après l'implosion de ZA/UM . Du coup, il va falloir se contenter de suites spirituelles. Ça tombe bien, il y en a un paquet. Commençons par Sovereign Syndicate qui est développé par les canadiens de Crimson Herring Studios. Ces derniers n'ont rien à voir avec ZA/UM mais l'inspiration est claire : c'est Disco Elysium à la sauce steampunk. C'est sorti sur Steam en début d'année et, sans être le JDR du siècle, les avis sont plutôt positifs.Début octobre, on a appris l'existence de Longdue Games, un nouveau studio fondé par Grant Roberts, scénariste sur un bon paquet de jeux . Le studio comporterait des anciens de ZA/UM et de Rockstar Games et bosserait sur un JDR "psychogéoagraphique" dans lequel nos décisions changent le monde et les personnages qui y vivent. C'est le quatrième studio fondé par des anciens de ZA/UM.Dark Math Games a aussi été fondé par des anciens de ZA/UM, dont Timo Albert (Motion Graphic Designer) mais aussi les frangins Heiti et Kaur Kender. Ce dernier était le producteur exécutif de Disco Elysium et a fait un procès à ZA/UM après son départ, procès qu'il a perdu . Kaur est aussi le patron (au sens premier du terme) de Robert Kurvitz, le créateur et Lead Designer de Disco. Ça semble être un personnage un poil limite qui aime explorer les tabous. Du coup, le premier jeu de Dark Math Games sera XXX NIGHTSHIFT, un Disco-like cyberpunk qui a une page Steam Summer Eternal est décrit comme un collectif d'artistes (comme ZA/UM) qui comporte à sa tête Argo Tuulik et Olga Moskvina, deux des scénaristes de Disco. Le studio comporte aussi Dora Klindžić, scénariste sur la suite annulée du jeu. Summer Eternal va se tourner vers le financement participatif pour son premier jeu.Pour finir, il y a Red Info. C'est un studio anglais fondé par Robert Kurvitz et Alexander Rostov (directeur artistique sur le jeu). On ne sait pas grand-chose, mis à part qu'ils ont le soutien financier de NetEase.Vous savez ce qui a tué le disco ? Trop de disco (la vignette est un dessin de rustam ha ).