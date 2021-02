You Are A Super Music Player

Le saviez-vous ? La quasi-totalité des musiques de Super Mario World sont des variations d'un même thème. Cela permettait de contourner en partie les limitations de la Super NES mais pas totalement. 30 ans après la sortie du jeu, des tonnes de données concernant des jeux Nintendo sont tombées dans la nature y compris le code source complet de Super Mario Advance (2 ?).Ce dernier contient les noms exacts des échantillons utilisés par le jeu qui se trouvent être les mêmes que ceux utilisés par Super Mario World. Du coup, les zicos amateurs ont pu trouver les échantillons en question non compressés et on peut produire une version remasterisée de la BO de Koji Kondo. Le résultat s'écoute ici et est un vrai délice.