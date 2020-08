xCloud : décollage le 15 Septembre

Ark: Survival Evolved

Bleeding Edge

Costume Quest 2

Crackdown 3 (campaign)

Destiny 2

F1 2019

Forza Horizon 4

Gears of War: Ultimate Edition

Gears of War 4

Gears 5 Ultimate Edition

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars: Definitive Edition

Halo Wars 2

Halo: The Master Chief Collection

Halo: Spartan Assault

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Killer Instinct Definitive Edition

Max: The Curse of Brotherhood

Minecraft Dungeons

The Outer Worlds

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Ori and the Will of the Wisps

Quantum Break

ReCore: Definitive Edition

Ryse: Son of Rome

Sea of Thieves: Anniversary Edition

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Sunset Overdrive

Super Lucky’s Tale

Tell Me Why

The Bard’s Tale Trilogy

Wasteland 2: Director’s Cut

Wasteland 3

Wasteland Remastered

Yakuza Kiwami 2

C'est la dernière ligne droite pour le Project xCloud : le service de cloud gaming de Microsoft sera accessible à tous le 15 Septembre sur Android. Il sera compris dans le Game Pass Ultimate à 13 euros par mois donc en plus de pouvoir jouer en streaming sur votre smartphone, vous aurez accès tout le catalogue Game Pass sur Xbox et PC.La liste des jeux accessible au lancement d'xCloud est ci-dessous et sans surprise c'est principalement des jeux Xbox Game Studios. Pour ceux qui n'ont pas un PC décent ou une Xbox, Microsoft compte lancer plus tard un appli Windows 10 pour profiter d'xCloud sur votre brouette. Une version iOS est aussi en projet.Au passage, Microsoft a taclé Sony au sujet des manettes en précisant que les manettes Xbox One fonctionneraient avec tous les jeux XSeX.