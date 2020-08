DualNonSense

les accessoires type volants et sticks arcade fonctionneront aussi bien avec les jeux PS4 et PS5

les casques audio fonctionneront sans souci

le PS VR, les PS Move et la PS Camera seront supportés par la PS5 pour jouer aux jeux PS VR. La PS Camera nécessitera un adapateur que Sony fournira gratuitement car elle utilise une prise USB non-standarde

La PS5 sera rétrocompatible avec les jeux PS4 mais quid des accessoires PS4 ? La réponse est " oui, mais cela dépend des jeux " :Et forcément la Dualshock 4 sera compatible MAIS uniquement avec les jeux PS4. Pour les jeux PS5, il faudra une Dualsense. Sony explique que c'est pour mettre en avant les capacités de la DualSense alors que cette dernière est identique niveau fonctionnalités mise à part des vibrations améliorées. C'est moche et ce n'est pas la première fois que Sony fait le coup : la Dualshock première du nom ne fonctionnait pas avec de nombreux jeux PS2 et la Dualshock 3 n'est pas compatible avec la PS4 sans bidouiller un max.C'est assez mesquin car la Dualsense coûtera surement un bras ce qui limitera le multi local sur les jeux PS5. Mais au moins vous pourrez jouer à Guilty Gear -Strive- avec votre stick PS4. Sur XSeX, les manettes XO devraient être compatibles avec tous les jeux.