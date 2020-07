Le Project xCloud fait des passes

Pour les joueurs Xbox, l'offre Xbox Game Pass Ultimate est déjà alléchante en offrant le Game Pass et le Live Gold pour 13 euros par mois. En Septembre, Microsoft va en plus ajouter l'accès à Project xCloud dans l'offre sans changer le prix de l'abonnement. La solution de cloud gaming de Microsoft permettra de jouer partout à plus de 100 jeux sur mobile et tablette à condition d'avoir une bonne connexion Internet. Pour les joueurs PC, on vous recommande de jeter un oeil au Game Pass. Pour 4 euros par mois , il y a largement de quoi vous occuper pendant un bon bout de temps surtout si vous êtes fans des productions Microsoft.