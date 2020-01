Xbox Series X : à fond dans les exclus mais pas trop

La quasi-totalité des jeux Microsoft sortent aussi bien sur Xbox One que sur PC de nos jours ce qui limite nettement l'intérêt de se prendre la console. Mais la Xbox Series X, Microsoft veut aller encore plus loin : pendant une année voir deux, les exclus XSeX sortiront aussi sur X1. C'est ce qu'a expliqué Matt Booty, patron des Xbox Game Studios, à MCV au mois d'Aout. Le but est de ne pas se facher avec les joueurs qui achètent toujours des One X et des One S et d'assurer une transition en douceur. Halo Infinite est devenu un titre de lancement de la XSeX mais il sortira aussi sur PC et X1. La pratique est assez courante chez les éditeurs tiers. Ubisoft comme EA par exemple avait sorti leurs AAA 2013 aussi bien sur la génération PS3 que la PS4. Mais chez les éditeurs-constructeurs, c'est du jamais vu. Après tout, les exclus servent à vendre des consoles.Si l'intention est louable pour les joueurs, cette politique peut aussi avoir des conséquences techniques. Si les jeux doivent tourner sur la One S, ils risquent de ne pas être aussi impressionnants que les jeux pensés et conçus en exclusivité pour la PS5 ce qui va encore limiter l'intérêt de prendre une XSeX.