Xbox Series : les détails sur la rétrocompatibilité

Le gros point fort des Xbox Series est la rétrocompatibilité avec trois générations de console. Sur la Series X, les jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One tourneront en 4K quand disponible comme sur une One X. Sur la Series S, les choses seront un peu plus compliquées Les jeux Xbox et Xbox 360 tourneront en 1440p. Pour les jeux Xbox One, ils tourneront comme sur une One S donc sans les améliorations pour la One X. Ceci étant dit, si les jeux utilisent un framerate débloqué et/ou une résolution dynamique en fonction du framerate, ils tourneront bien mieux sur Series S. Les développeurs qui le souhaitent pourront mettre à jour leur jeu One S pour doubler le framerate.Ce qui serait encore plus cool serait de rendre plus de jeux Xbox première du nom compatibles avec la Xbox One / Xbox Series. Sur 360, 462 jeux Xbox était compatibles . Sur Xbox One / Xbox Series, il n'y a que 39 jeux Xbox compatibles