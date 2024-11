The Jimquisition fête ses 10 ans

Dans la catégorie "coup de vieux", The Jimquisition fête aujourd'hui ses 10 ans. Cela fait 10 ans que chaque lundi sans faute, Stéphanie (anciennement Jim) Sterling poste son réquisitoire hebdomadaire sur YouTube. Cela fait 10 ans qu'elle tire à boulets rouges sur l'industrie du JV et ses abus sans pub, sans sponsor et sans censure grâce au soutien de ses téléspectateurs.Il s'en est passé des choses en 10 ans. Outre sa transition faite quasiment en temps réel sur une plateforme aussi toxique que YouTube, Stéphanie est aussi devenue catcheuse professionnelle, doubleuse et scénariste, le tout malgré des problèmes de santé majeurs. Stéphanie revient sur le tout dans l'épisode du Jimquisition posté ce lundi. Comme beaucoup de Youtubeurs, la fatigue se fait sentir et elle ne sait pas si elle tiendra 10 ans de plus mais on le souhaite. Elle fait partie de ces rares Youtubeurs qui ont des choses à dire et qui ne le font pas pour des vues mais juste pour le simple plaisir de donner des grands coups de pied dans la fourmillière.