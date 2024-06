Xbox et Amazon jouent des clouds

TV Stick 4K Max à 79,99 € (ou Fire TV Stick 4K à 69,99 €)

Une manette Xbox Series : 59,99 €

Xbox Game Pass Ultimate : 14,99 €/mois Année 1 : 319,86 € Année 2 : 179,88 € Total pour deux ans : 499,74 €



On commence à le savoir, mais Microsoft a bien du mal à vendre des consoles. Oui, les Xbox Series S|X sont d'excellentes consoles d'un point de vue matériel. Mais oui aussi, Microsoft se fait écraser par Nintendo et Sony concernant le nombre de vente de consoles et se retrouve bon dernier dans cette course.Néanmoins, et ça aussi on commence à le savoir, Microsoft s'en tape un peu, même si ça fait mal à l'égo. Le but du géant au X vert, c'est de vendre du service et notamment des abonnements Xbox Game Pass . Sauf que ce fameux service n'est pas disponible partout, et c'est bien là le problème de Microsoft. Alors pour agrandir un peu le parc installé, Microsoft annonce un partenariat avec une petite entreprise : Amazon Dans les grandes lignes, Microsoft va proposer courant juillet une application Xbox Game Pass sur les petits clés HDMI d'Amazon, à savoir les modèles Fire TV Stick 4K Max (2023), ou Fire TV Stick 4K (2023). À partir de là, il faudra être abonné à la formule Xbox Game Pass Ultimate et évidemment, avoir une bande passante assez robuste puisqu'il ne sera pas possible de jouer autrement qu'en streaming.Honnêtement, la solution est loin d'être conne et si vous vous demandez combien tout cela peut coûter, voici un petit détail :Maintenant, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Dans tous les cas, c'est toujours moins cher que d'acheter une console (surtout si vous vous en foutez un peu). Et au passage, il ne faut probablement pas s'attendre à autre chose, pour la prochaine console de Microsoft, qu'à une petite clé HDMI et/ou une sorte de Steam Deck.