Xbox annonce un nouveau Developer_Direct

Décidément, tout le monde y va de ses petites annonces en ce moment. Après Apple et son casque de l'espace, c'est au tour de Microsoft d' annoncer un nouveaupour le jeudi 18 janvier à 21h00. On ne connait pas encore la durée de l'événement, mais on sait déjà que nous verrons (au moins) ces jeux : Indiana Jones (MachineGames) avec au moins 10 minutes de présentation Avowed (Obsidian) Ara: History Untold (Oxide Games) Senua’s Saga: Hellblade II (Ninja Theory)Et si jamais vous êtes toujours là à 22h (donc l'événement aurait une durée d'1h ?), des gens de ZeniMax Online Studios présenteront la plus importante mise à jour de 2024 (je rappelle qu'on sera le 18 janvier) concernant The Elder Scrolls Online