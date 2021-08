WebGPU, le futur (proche) de la 3D sur le web

L'une des grosses nouveautés de Safari sur iOS 15 est le support de WebGL 2.0. Elle arrive assez tard vu que l'API est sortie officiellement en janvier 2017. WebGL 2.0 est fondée sur OpenGL ES 3.0 qui date d'août 2012 et qui est une version simplifiée d'OpenGL. Si vous vous demandiez pourquoi la 3D sur le web ressemble à celle des jeux mobile, vous connaissez désormais la réponse.Mais les choses sont sur le point de changer avec WebGPU . A la place d'être un dérivé d'une API limitée et vieillote, WebGPU permettra de taper directement dans les APIs modernes que sont Metal Vulkan et DX12 et donc de tirer pleinement partie des cartes graphiques actuelles. En clair, non seulement les applis web 3D devraient être nettement plus belles mais elles devraient aussi tourner nettement mieux. Comble du bonheur : tout le monde semble d'accord. Le support expérimental de WebGPU est déjà présent dans Safari et Firefox et arrivera dans Chrome avec la version 94 Et ce n'est pas tout. Avoir un accès complet au GPU signifie aussi pouvoir exécuter des Compute Shaders afin d'utiliser la puissance des GPUs pour des calculs non-graphiques type intelligence artificielle ou fonctions de hashage pour miner des shitcoins. Donc si d'ici quelques années votre GPU tape les 100% en visitant un site web tout con, fermez rapidement l'onglet.