Warner Bros. Discovery découvre de lourdes pertes

Je ne vais pas y aller par quatre chemins : pour Warner Bros. Discovery , c’est la merde totale ces derniers temps. Le grand groupe de média créé en 2022 suite à la fusion entre WarnerMedia et Discovery, Inc. n’arrête pas de surfer sur les mauvais choix et les pertes financières assez astronomiques. C’est simple, depuis sa création, le groupe a perdu 70% de sa valeur boursière. Et ce jeudi soir, l’action de de Warner Bros. Discovery a totalement dégringolé après la clôture de Wall Street, annonçant au passage une perte trimestrielle de près de 9,1 milliards de dollars, due à une dépréciation d'actifs dans le câble.Alors forcément, David Zaslav, l’actuel CEO du groupe peut toujours trouver des excuses. C’est vrai que les abonnements au câbles se font éclater fasse aux différentes plateformes de streaming (au passage, HBO, Max et tout le tralala, c’est Warner Bros. Discovery). Il est vrai aussi que la perte du renouvellement de contrat avec la NBA (Disney et Amazon ont tout raflé) n’aide clairement pas, tout comme les différents droits sportifs qui coûtent de plus en plus cher. Quand tu perds la NBA que tu as depuis 1988, tu perds aussi un paquet d’abonnement à la chaîne TNT, et tu perds aussi en crédibilité.​Bref, rien ne va plus et côté jeux vidéo, ce n’est pas mieux. Si pourtant, Hogwarts Legacy et Mortal Kombat ont fait d’excellentes ventes, ce n’est pas le cas de Suicide Squad : Kill the Justice League qui semble avoir fait perdre environ 200 millions de dollars au groupe. En même temps, vouloir du jeu service partout n’est peut-être pas la meilleure des idées, non ? Et bien non.D’après David Zaslav (64 ans, je précise), le groupe doit accélérer cette direction. Dans un premier temps, il pousse à fond pour son jeu de combat MultiVersus , développé par Player First Games, et dont tout le monde se fout. Soyons honnête : c’est une copie mal faite de Smash Bros avec une tonne d’achat in app. D’ailleurs, ce même David Zaslav pousserait aussi les équipes en charge de la suite d'Hogwarts Legacy d’inclure une tonne de trucs et de bidules que l’on trouve dans les jeux-service .Et d’après des bruits de couloirs provenant de Monolith Productions en charge du développement d’un jeu Wonder Woman , ce serait le même son de cloche.Bref, ça sent très mauvais et il ne serait pas surprenant de voir ici et là des fermetures de studios ou, plus positivement, des reventes de studios.