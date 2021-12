On était sans nouvelle de Monolith Productions depuis la sortie en 2017 de Middle Earth : Shadow of War et on craignait même que le studio ferme ses portes. Mais que nenni ! Ils bossent sur un jeu Wonder Woman appelé tout simplement Wonder Woman avec une Wonder Woman qui ressemble suffisamment à Gal Godot pour se rappeler des bons souvenirs du film de 2017 mais pas trop histoire qu'on oublie les mauvais souvenirs de sa suite.