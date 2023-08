La semaine dernière, nous vous avions présenté quatorze minutes de gameplay de Warhammer 40,000: Space Marine 2 remplies de calme et de volupté. Nous avons pensé à celles et ceux qui redemanderaient un peu de tendresse dans ce monde de brute, en vous partageant près de huit nouvelles minutes publiées par Focus Entertainment . Le jeu devrait arriver cet hiver sur PC, PS5 et Xbox Series.