ACTU
Vous reprendrez bien un peu de pubs avec vos jeux ?
Jamais à court d’une mauvaise idée pour se faire taper dessus par les joueurs et joueuses du monde entier, Electronic Arts vient d’annoncer un nouveau service, ou plutôt une nouvelle potentielle énorme source de revenus supplémentaires. Comme vous le savez probablement déjà, EA a racheté toutes ses actions pour sortir de la bourse et donc, redevenir une petite société totalement indépendante. Cela s’est fait au prix de 55 milliards de dollars et surtout, par le PIF, Silver Lake et Affinity Partners (le fonds d'investissement de Jared Kushner, gendre de Donald Trump). On vous explique tout cela par ici. De fait, depuis fin 2025, EA doit trouver un moyen de faire rentrer encore plus de blé, et pas qu’un peu, puisque ce rachat s'est effectué à l'aide de gros crédits.
C’est là qu’entre en jeu le EA Advertising, sorte de plateforme de placement publicitaire. Dans les grandes lignes, EA a développé un moyen de faire du placement produits dans ces jeux, qui en sont déjà blindés ras la gueule, surtout dans les jeux de sports provenant de notre réalité. Il n’y a qu’à regarder un match de foot de la World Cup 2026 pour s’en rendre compte, avec les fameuses pauses fraicheur quand il fait 25°C servant bien plus à faire tourner des pubs qu'à rafraîchir les joueurs sur le terrain.
Le petit indépendant annonce quelques gros chiffres qui font saliver les équipes marketing : 120 millions de joueurs mensuels en moyenne sur l’ensemble de son portefeuille lors de l’année fiscale 2026, 1 milliard de matchs par mois sur EA Sports FC 26 et 23 000 saisons par jour sur Madden NFL 26. Ça en fait des clients !
Pour le moment, EA a annoncé que ce merveilleux service vise les principales licences de l’éditeur, à savoir EA SPORTS FC, EA SPORTS Madden NFL, EA SPORTS College Football, EA SPORTS NHL, skate., et évidemment The Sims. L'idée étant de, par exemple, devenir sponsor d'une équipe de foot qui n'a pas déjà un sponsor, d'afficher de la pub dans des fausses pubs lors des matchs de Madden NFL comme pour copier la TV, ou encore de faire des partenariats avec de vraies marques pour skate et The Sims.
Heureusement que les jeux ne coûtent pas déjà 80 balles et n'ont pas un milliard de microtransactions, ce serait dommage sinon.
C’est là qu’entre en jeu le EA Advertising, sorte de plateforme de placement publicitaire. Dans les grandes lignes, EA a développé un moyen de faire du placement produits dans ces jeux, qui en sont déjà blindés ras la gueule, surtout dans les jeux de sports provenant de notre réalité. Il n’y a qu’à regarder un match de foot de la World Cup 2026 pour s’en rendre compte, avec les fameuses pauses fraicheur quand il fait 25°C servant bien plus à faire tourner des pubs qu'à rafraîchir les joueurs sur le terrain.
Le petit indépendant annonce quelques gros chiffres qui font saliver les équipes marketing : 120 millions de joueurs mensuels en moyenne sur l’ensemble de son portefeuille lors de l’année fiscale 2026, 1 milliard de matchs par mois sur EA Sports FC 26 et 23 000 saisons par jour sur Madden NFL 26. Ça en fait des clients !
Pour le moment, EA a annoncé que ce merveilleux service vise les principales licences de l’éditeur, à savoir EA SPORTS FC, EA SPORTS Madden NFL, EA SPORTS College Football, EA SPORTS NHL, skate., et évidemment The Sims. L'idée étant de, par exemple, devenir sponsor d'une équipe de foot qui n'a pas déjà un sponsor, d'afficher de la pub dans des fausses pubs lors des matchs de Madden NFL comme pour copier la TV, ou encore de faire des partenariats avec de vraies marques pour skate et The Sims.
Heureusement que les jeux ne coûtent pas déjà 80 balles et n'ont pas un milliard de microtransactions, ce serait dommage sinon.