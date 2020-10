Vous avez découvert, le PC

Les hommes-sandwich et les grands journalistes ont reçu leur Xbox Series X et ont fait une batterie de tests. A défaut d'avoir des jeux XSeX, ils ont testé dessus des jeux XO et des jeux X360 via la rétrocompatibilité . Les résultats sont très encourageants : non seulement les jeux chargent beaucoup plus vite mais en plus ils tournent à 60 FPS bloqués alors qu'ils oscillaient entre 30 et 60 auparavant.Au fond c'est assez logique : ça revient à changer de PC après être resté 7 ans sur un disque dur et du matos de 2013. Les tests mettent aussi en lumière le fait que la Xbox One X était sacrément limitée par un CPU poussif. Du coup les jeux optimisés pour la XOX tournent à merveille sur la XSeX. Microsoft, c'est quand tu veux pour sortir l'émulateur 360/Xbox 1 sur PC. Je suis même prêt à repayer les jeux sur ta boutique en carton.