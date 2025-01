Votre TV LG ? This is an Xbox

Il semblerait que Microsoft soit bien décidé à proposer son Xbox Game Pass partout, quitte à froisser les fans de la première heure, datant tout de même de 2001 avec l'arrivée de la première Xbox. Et même si Microsoft annonce haut et fort que non, ils ne vont pas arrêter le marché consoles / jeux vidéo, il faut bien se rendre à l'évidence : sa vision a totalement changé depuis quelques années.Concrètement, le Xbox Game Pass est le service sur lequel Microsoft mise tout pour sa branche Xbox. Et si Microsoft souhaite toujours devenir "le Netflix du jeu vidéo", il faut proposer ce service sur le plus grand nombre d'appareils possibles, en dehors des Xbox Series X|S et du PC. D'où la campagne marketing This is an Xbox, qui tourne depuis quelques semaines.Pour cela, les ricains au X vert ont poussé ce service, avec l'aide du Cloud Gaming, sur PC, consoles Xbox, mais aussi sur mobiles et dernièrement sur quelques TV de chez Samsung. Et évidemment, le CES 2025 se déroulant en ce moment à Las Vegas, c'est LG qui est entré dans la danse en annonçant un partenariat avec Microsoft qui fera apparaitre l'application Xbox Game Pass sur certaines de ses TV, dès février 2025.Concrètement, l'idée de Microsoft est de faire entrer son service au côté des autres applications installées par défaut sur ces TV, comme Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+ ou encore GeForce Now et Luna, et donc, de proposer tous les jeux du catalogue à des joueurs et joueuses ne souhaitant pas acheter une console Xbox Series. Et pour jouer, rien de plus simple, il suffit de connecter une manette en Bluetooth à sa TV, et le tour est joué. Ah oui, il faut évidemment un abonnement, mais ça, vous le savez déjà.Au passage, j'ai d'ailleurs tenté le même genre d'expérience avec Amazon Luna (voir cet article ), via ma TV LG G3, et cela fonctionne plutôt bien, même en Wifi. Dans tous les cas, reste tout de même à tester ce nouveau service et à voir si tout cela fonctionne parfaitement bien. Mais si c'est le cas, ce qui est certain, c'est que la prochaine fois qu'il sera question d'une nouvelle console Xbox, peut-être qu'on va y réfléchir à deux fois avant de l'acheter. Ce faisant, ça laissera aussi le champ libre à Sony du côté des consoles dites "puissantes", ce qui n'est pas forcément un bien (pas de concurrence, etc.).