Vos plans pour une LAN party viennent de tomber Halo

La chute de la licence Halo est impressionnante. A l'époque de la 360, Microsoft a sorti quatre épisodes (3, ODST, Reach, 4), le remake du premier opus et le STR Halo Wars. Sur XO, il fallu se contenter d'Halo 5 dépourvu de co-op en écran partagé, d'une Master Chief Collection totalement pétée et d'un Halo Wars 2 assez oubliable. Halo Infinite était censé redresser la barre avec un nouveau moteur et une nouvelle vision et serait en développement depuis 2015. Six ans et une génération de consoles plus tard le jeu n'est pas sorti et a privé les Xbox Cerises d'une exclu à leur lancement.Une technical preview du jeu a eu lieu fun juillet. Elle permettait de jouer uniquement contre des bots et il fallait montrer patte blanche pour la tester (comprenez : les influenceurs ont été servis les premiers). Malgré le fait que ce soit hors ligne contre des bots, il y avait parfois des désynchros. Un autre problème est que cette preview permettait de jouer en équipe mais à la place d'utiliser le bon vieux paradigme rouge/bleu pour les skins des persos, il fallait se contenter d'un léger halo autour des bots pour savoir s'ils étaient alliés ou ennemis. Accessoirement le framerate était à la ramasse alors que ce qui était affiché était loin de déchirer la rétine.Le jeu n'a toujours pas de date de sortie officielle mais 343 Industries a annoncé que la campagne ne sera pas jouable en co-op pour le lancement du jeu. Il faudra attendre la saison 2 du jeu soit trois mois après la sortie. En clair les fans continueront à jouer à Warframe et Destiny pendant un bon bout de temps...