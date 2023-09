Vos Game Pass temps de septembre 2023

Les jeux annoncés pour le mois de septembre

Sur consoles Xbox

Sur PC

Compatibles xCloud (sur tout appareil, dont les mobiles et le SteamDeck)

Liste complète des jeux compatibles tactiles

Les jeux Gamepass mis à jour en septembre

Les avantages Xbox Game Pass Ultimate en septembre

Les jeux quittant le Game Pass en septembre

Sur console Xbox et xCloud

Sur PC

Le mois de septembre est un mois important pour XBox : l'arrivée d'une "nouvelle" console (Series S 1To noire), mais surtout avec la sortie de Starfield , première grosse exclusivité faisant suite aux différents rachats de Microsoft (il était temps). Autre grosse sortie du mois, Lies of P le Soulslike dans le monde "à peine" revu de Pinocchio. Sinon, fin aout sont sortis en catimini sur le Game Pass les versions cloud et console de Humankind et de Age of Empires IV : Anniversary Edition, ainsi que Call of the Wild: The Angler, nouveau jeu de la série mais cette fois-ci on nous demandera de tuer des poissons, ça changera des chevreuils et des promeneurs. Le reste est détaillé ci-dessous.21/09 :- Series X/S seulement20/09 :- Optimisé Series X/S19/09 :- Optimisé Series X/S14/09 :Disponible :- Series X/S seulementDisponible :- Optimisé Series X/SDisponible :- Optimisé Series X/SDisponible :- Optimisé Series X/SDisponible :- Optimisé Series X/S21/09 :19/09 :14/09 :Disponible :Disponible :Disponible :19/09 :14/09 :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :(à venir)15/09 :15/09 :15/09 :15/09 :15/09 :15/09 :15/09 :15/09 :15/09 :15/09 :15/09 :15/09 :15/09 :15/09 :15/09 :15/09 :15/09 : ​L'ensemble du catalogue est visible ici pour les 473 jeux console, 436 jeux PC et 387 jeux CloudVous pouvez retrouver l'ensemble des articles Gamepass ici Et avant de se quitter, un petit avant goût des mois qui arrivent :10/10 :31/10 :