Vers un Xbox seulement éditeur ?

Il y a deux jours, Phil Spencer (Head of Xbox) a participé à une petite session de questions / réponses chez Gamertag Radio, animée par Danny Peña. Un exercice habituel pour lui, qui en profite aussi pour balancer quelques informations ici et là, voir si la sauce prend. Et pour la préparation de son plat, il était question de “la marque Xbox” et des changements à venir.Ou devrais-je dire, des changements en cours. Souvenez-vous du fameux Podcast Xbox Business (16 février 2024) , qui avait pour but d’éteindre un peu le feu de paille qui s'était très vite développé sur les réseaux sociaux, justement suite à une communication un peu hasardeuse de Xbox concernant la publication de ses jeux first party, sur d’autres consoles.À l’époque, Philou et sa bande avaient parlé de 4 jeux en ligne de mire pour aller voir si l’herbe n’est pas plus verte sur consoles Sony et Nintendo. Cela avait donné, à peine une semaine plus tard, l'annonce des arrivées de Pentiment et Grounded sur PS4, PS5 et Switch, et du duo Hi-Fi Rush et Sea of Thieves sur PS5.Et bien il semblerait que cela ait porté ses fruits, puisqu’un an plus tard, Phil revient à la charge et cette fois-ci, les mots sont clairs, net, et bien choisis : "It does mean more of our games shipping on more platforms, not just PlayStation. We love the work we do with Nintendo, we love what we do with Valve on Steam. Our games will show up in more and more places."Si avant, la branche jeux vidéo de Microsoft mettait en avant sa console pour jouer à Halo, Forza ou Fable, bien des années plus tard, la vision de Xbox a totalement changé. L’idée étant maintenant de sortir ses jeux sur le plus de supports possibles, afin d’être le plus rentable possible. C’est d’ailleurs pour cela que Indiana Jones et le Cercle Ancien et DOOM: The Dark Ages sortiront aussi sur PS5. Et on se doute bien que la sortie de Starfield (que tout le monde a déjà oublié non ?) sur PS5, ou même Switch 2, n’est qu’une question de temps.D’ailleurs, lors du dernier Developer_Direct de Xbox, il n’était même plus question de dissimuler que tel ou tel jeu sortira chez la concurrence. De fait, Phil Spencer galère aussi à nous vendre une hypothétique future console de la marque Xbox. La question va se poser dans quelques années : quel intérêt d'acheter une nouvelle Xbox, alors que les jeux des Xbox Studios sortent aussi sur PC et autres consoles ?