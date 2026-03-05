ACTU
Valve à la conquête d'Android
par CBL, email @CBL_Factor
Comme vous le savez, Valve développe une version ARM de Steam et de Proton pour le Steam Frame, leur futur casque de réalité virtuelle dont la sortie présente semble virtuelle à cause de réalités financières. Mais si vous vous voulez tester le résultat dès à présent, c'est déjà possible. La communauté Ubuntu tente de lancer le tout sur plein de matos ARM différent du Nvidia DGX Spark ($4500) au Raspberry Pi ($45). Du côté d'Android il existe plusieurs clients Steam non-officiels mais selon qu'on vous recommande est GameNative de se nature open source et non-invasive.
Une fois installé, on se connecte à son compte Steam dans GameNative et il va chopper sa liste de jeux. Il indique direct lesquels sont compatibles. Je choisis 1000xResist (qui n'a pas de version Linux). Le jeu s'installe puis GameNative télécharge automatiquement tout ce qui faut en plus pour le lancer (Proton et compagnie). En dix minutes, je peux lancer le jeu. Je n'ai rien configuré. Mes sauvegardes sont là. Le jeu tourne sans le moindre bug sur mon Galaxy S23 Ultra. Le framerate n'est pas parfait mais c'est largement jouable.
Valve pourrait dès à présent sortir une version officielle. Il leur suffirait de mettre à jour l'appli Steam qui est déjà installée sur plus de 100 millions de téléphones. Et les joueurs pourraient tous acheter et installer des jeux sur leur téléphone. En plus de cela, Google vient officiellement d'ouvrir Android à la concurrence suite à au procès perdu contre Epic Games. En clair, Valve est potentiellement assis sur une mine d'or. En réalité les choses ne sont pas si simples. Si Valve ouvrait les vannes, la charge serveur augmenterait drastiquement mais pas forcément les revenus. Mais aussi au lieu de supporter un appareil précis, Valve doit maintenant débugguer pour une grande variété de configurations et s'assurer que tout marche sous peine de se prendre des avis négatifs.
En attendant la console communauté Android s'en donne à coeur joie et particulièrement les possesseurs de consoles portables. La palme revient peut-être à ETA Prime et à son utilisation de l'Ayn Thor, une autre Nintendo DS high-tech. Il a lancé la version Steam de Fallout 4 sur l'écran du haut et l'appli Android associée pour afficher le Pip-Boy sur l'écran du bas.
