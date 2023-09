[MAJ] Unity : tous unis contre le moteur

il y a deux sons de cloche concernant la réinstallation sur la même bécane. Le forum dit que ça compte comme une nouvelle installation mais Marc Whitten (Senior Vice President de la division Unity Create) dit que ça ne compte pas

Installer le jeu sur une nouvelle bécane (Steam Deck...) compte comme une nouvelle installation

Lancer la version webGL compte comme une nouvelle installation*

Lancer la version streaming d'un jeu compte comme une nouvelle installation**

Les early access, shareware et beta comptent comme des jeux à part entière. Les démos ne comportant qu'une partie limitée du jeu ne comptent pas. Et les protos de game jam ?

Les bundles pour la charité ne compteront pas***

Pour Game Pass et compagnie, ce sera au fournisseur du service de payer***

Les versions pirate ne compteront pas***

Les frais ne sont pas rétroactifs mais s'appliqueront à tous les jeux passés et futurs à partir du premier janvier

Le nombre d'installations est compté depuis la première sortie du jeu. En clair, si votre jeu est sorti il y a 2 ans et que vous avez déjà dépassé le cap au premier janvier, vous allez commencer à payer pour toutes les installations après le 1er janvier

Unity Technologies n'a jamais fait un centime de bénéfice donc il était temps que la boite prenne des mesures drastiques pour redevenir rentables. Les créateurs de Unity ont donc annoncé qu'ils ont revendu les boites acquises sans raison (Weta Digital et Iron Source), qu'ils ont viré leur PDG Riccitiello et qu'ils se sont recentrés sur leur coeur de métier. Je plaisante. Ces gros débiles ont annoncé qu'ils allaient drastiquement changer le modèle économique.Jusqu'à présent les choses étaient simples : si un dev gagnait moins de $100 000 par an, il n'avait rien à payer. Entre $100 000 et $200 000, il devait payer des licences Unity Plus ($399/an/siège). Au delà, il fallait raquer des licences Unity Pro ($1900/an/siège). Unity Plus/Pro donnait en plus accès à des fonctionnalités supplémentaires comme customiser l'écran de chargement pour enlever le logo Unity.A partir du 1er janvier, les choses changent drastiquement. Si un jeu rapporte plus de $200 000/an et a été installé plus de 200 000 fois, chaque installation est facturée 20c. La licence Unity Plus disparait. Si vous raquez pour la licence Unity Pro, chaque installation après la millionième est facturée 15c si le jeu rapporte $1 000 000/an. Les développeurs sont livides car en plus d'être pris par surprise ils se rendent compte que l'addition peut être vite salée surtout pour les jeux free-to-play qui ont souvent une masse énorme de joueurs mais peu d'utilisateurs payant.Ca pose aussi plein de questions. Quid des démos, des versions pirates et des abonnements type Game Pass/PS Plus/Apple Arcade ? Quid des gens qui se font rembourser les jeux sur Steam ? Et des gens qui installent le même jeu sur plusieurs appareils ? On va entrer dans un monde merveilleux où en plus de bombarder Steam et autres d'avis négatifs car -introduisez ici un motif idiot comportant généralement le mot "woke"- on pourra en plus faire payer les devs en installant leurs jeux. Le plus prodigieux est que Unity a anonncé d'emblée que le processus serait totalement opaque : " All determinations, calculations of installs, and revenue related to the Unity Runtime Fee will be made by Unity in its sole discretion. Forcément les développeurs parlent déjà de se barrer chez la concurrence et elle est nombreuse : citons par exemple Defold et Solar2D pour la 2D ou Open 3D Engine et Godot pour la 3D. Mais bien entendu le nom qui revient le plus souvent est Unreal. Epic Games en a d'ailleurs profité pour rappeler que leur moteur est totalement gratuit pour le premier million de dollars et qu'ils prennent 5% de royalties au-delà. Même si Unity faisait machine arrière, ils ont probablement entâché à jamais l'image du moteur qui n'était déjà pas très géniale. Pendant ce temps, le moteur galère toujours avec des fonctionnalités de base Unity a clarifié certains points via leur forum et Axios *Si on lance le jeu en incognito, ça compte comme une nouvelle install ?**Donc là il n'est même plus question d'installation mais juste de lancer le jeu...**Honnêtement on se demande comment Unity va faire la différence vu que c'est le même build dans les trois cas.Bref on sent que ça va être un beau bordel et que ça va ajouter du boulot aux devs qui vont passer plus de temps à s'engueuler avec le service juridique de Unity (des vrais requins, j'ai eu affaire à eux pas mal de fois) qu'à se concentrer sur leurs jeux.