Une nouvelle qui peut faire un BioShock

Faisons un petit récapitulatif du prochain BioShock , en développement chez Cloud Chamber , un studio de 2K Games , label de Take-Two Interactive . La suite de BioShock Infinite a été annoncée en 2019 , sans toutefois fournir d'informations précises sur le contexte. Des rumeurs et des "fuites" suggèrent que le jeu pourrait se dérouler dans une nouvelle ville fictive en Antarctique dans les années 1960. La licence ayant toujours utilisé le moteur d’ Epic , le futur BioShock utilisera l'Unreal Engine 5, garantissant des graphismes de nouvelle génération et des améliorations techniques significatives.En revanche, le projet a rencontré des difficultés de développement. Il est sujet à un turnover élevé, avec de nombreux employés, dont des développeurs clés, quittant Cloud Chamber, ce qui a entraîné des retards et des perturbations dans le développement du jeu. Aux dernières nouvelles, cela ne s’est pas arrangé puisque le studio de développement propose actuellement pas moins de 30 postes . Cela n’est guère rassurant et confirme l’idée que le turnover continue et que le développement du futur jeu est toujours dans la tourmente.Nous avons également eu vent de tensions et de désaccords au niveau de la direction créative. De plus, les attentes sont particulièrement élevées étant donné le succès critique et commercial des jeux précédents. L'absence de nouvelles du futur jeu a également alimenté l'inquiétude et la spéculation sur l'état du projet. Nous espérons vraiment que Cloud Chamber pourra surmonter ces obstacles pour livrer un jeu à la hauteur des attentes.