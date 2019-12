Le pain sans Levine

2K vient d'annoncer qu'ils viennent d'ouvrir un nouveau studio appelé Cloud Chamber. Il sera divisé en deux : une partie se trouvera dans les locaux de 2K à Novato (près de San Franciso) et l'autre sera à Montréal histoire de faire comme tout le monde. Cloud Chamber sera dirigé par Kelley Gilmore, une vétérante qui a fait ses armes chez Firaxis et la branche canadienne sera gérée par Ken Schachter, un ancien de Gameloft qui est ensuite devenu le patron de Zynga Toronto.Leur premier jeu sera un nouvel opus de BioShock (on table sur un reboot) qui ne sortira pas avant quelques annés et donc probablement sur PS5 et Project Scarlett. Ken Levine ne semble pas être de la partie et on se demande bien ce qu'il fait vu qu'on est sans nouvelle de son studio Ghost Story Games depuis un bon bout de temps.