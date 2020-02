Une daube de plus sur Netflix : Resident Evil

​Il semblerait que le marché du jeu vidéo soit devenu une mine d’or pour Netflix . Après The Witcher, qui a fait un carton et qui a fait rebondir les ventes des jeux et livres, le géant du streaming s’attaque officiellement à une série Resident Evil.Enfin, officiellement, c’est vite dit, puisque la fiche de la série a aussitôt été retirée des internets, même s’ il est toujours possible d’en lire son contenu par ici . On y apprend que cette série se déroulera 26 ans après la découverte du Virus-T, de quoi créer de nouveaux personnages et faire revenir anciens en mode « plus vieux » afin de combler les fans. De même, exit la ville de Raccoon City et bonjour Clearfield, petite ville du Maryland, comprenant Umbrella Corporation, l'asile Greenwood et Washington.On en sait pas beaucoup plus, mais clairement, Capcom sait gérer sa licence comme il le faut, surtout avec les succès de Resident Evil 7 Resident Evil 2 Remake , et un certain Resident Evil 3 qui débarque sur PS4, Xbox One et PC le 3 avril prochain. Au passage, le film Monster Hunter est toujours prévu pour le 9 septembre 2020, et Mega Man (oui oui, le petit mec en slip bleu) est calé pour 2021.