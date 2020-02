Une daube de plus sur Netflix ?

Nick Van Dyk est le patron de Activision Blizzard Studios , la division de l'éditeur qui produit le contenu dérivé des jeux ActiBliBli. En fouillant dans son CV, on trouve la mention d'une série Diablo au rendu "anime" distribué par Netflix . Et on sait que Netflix est déjà le distributeur de la série Skylanders Academy dérivée des jeux Skylanders.Le style animé est surprenant surtout quand on a connu les sublimes cinématiques de Diablo 2 mais on imagine que c'est pour copier le succès de la série Castlevania, dont la troisième saison arrive en Mars . Overwatch aurait aussi le droit à une série TV. La plateforme de distribution n'est pas précisée. Netflix serait le candidat idéal mais il ne faut pas écarter Youtube . Blizzard a produit pas mal de courts sur Overwatch aussi bien en 2D qu'en 3D pour introduire les différents personnages. (origine de la vignette : QiYin Ma