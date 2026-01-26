ACTU
Une daube de plus au cinéma : The Super Mario Galaxy Movie Direct
Le 1er avril prochain sortira The Super Mario Galaxy Movie au cinéma et on peut déjà être certains que ce sera un énorme carton comme le premier, Super Mario Bros. Movie, qui a claqué 1 362 566 987 milliard de dollars au box office monde, prenant la première place dans le tableau des adaptations de licences de jeux vidéo.
Alors comme la date du film approche, Nintendo nous a proposé un petit Nintendo Direct hier en plein après-midi, balançant quelques infos. Au passage, si vous ne souhaitez pas être spoilé, ne regardez pas ce Direct et ne lisez pas ce qui suit.
On s’en doutait un peu, Nintendo et Illumination Entertainment profitent de cette suite des aventures des plombiers les plus connus de la planète pour rajouter quelques personnages, et pas des moindres. On verra donc les arrivées de Yoshi, comme pressenti lors de la scène post-générique du premier film, ainsi que d’Harmonie, parce que c’est un peu Super Mario Galaxy.
On peut voir aussi quelques ennemis, comme Birdo, Mouser ou encore Lakitu balançant des projectils. Et les plus connaisseurs verront aussi Baby Luigi et Baby Mario, le T-Rex de Super Mario Odyssey, un Nintendo Scope, le costume de grenouille et tout un tas de choses. Honnêtement, pour quelqu’un comme moi, c’est compliqué de regarder le film avec le cerveau au repos.
Bon sinon, on apprend que toutes les équipes travaillent actuellement de la post-production et le montage son, et que tout est en ordre pour une sortie dans deux mois. Le Direct est visible en entier par ici.
