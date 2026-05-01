ACTU
Une daube de plus au cinéma, le retour : Resident Evil
par Buck Rogers, email
Heureusement, on s’est quand même bien gardé de parler dans la rubrique d’années d’adaptations très oubliables de la licence Resident Evil. Et oh surprise, elle va encore tenter à nouveau sa chance au cinéma. Et cette fois, c’est Zach Cregger qui est aux commandes, avec une sortie prévue le 18 septembre prochain. Et, contre toute attente, cette première bande-annonce se laisse regarder.
Le réalisateur de Barbarian et Weapons semble avoir compris ce qui faisait le charme des jeux, à savoir la tension, la gestion de la survie et cette sensation d’être constamment dépassé par les événements. Dans son interview accordée à PlayStation Blog, le réalisateur explique vouloir raconter une histoire originale dans l’univers de la saga, plutôt que de refaire les aventures de Leon ou Claire.
Ce teaser mise justement sur une approche plus survival horror, où un protagoniste ordinaire sera perdu dans un cauchemar qui dégénèrera minute après minute, heureusement loin des films ultra-action des années 2000. On devrait y retrouver quelques clins d’œil aux jeux, des créatures inquiétantes et une ambiance poisseuse qui rappellera davantage Resident Evil 2.
On va quand même rester prudent, Resident Evil nous a déjà fait le coup, et comme dit plus haut, la licence a déjà connu plusieurs adaptations ciné dont on se serait bien passé. Toutefois avec Zach Cregger derrière la caméra, et sa volonté assumée de revenir à une horreur plus brute et plus nerveuse, qui sait, il y aura peut-être enfin matière à faire autre chose qu’un simple film de zombies générique.
Le réalisateur de Barbarian et Weapons semble avoir compris ce qui faisait le charme des jeux, à savoir la tension, la gestion de la survie et cette sensation d’être constamment dépassé par les événements. Dans son interview accordée à PlayStation Blog, le réalisateur explique vouloir raconter une histoire originale dans l’univers de la saga, plutôt que de refaire les aventures de Leon ou Claire.
Ce teaser mise justement sur une approche plus survival horror, où un protagoniste ordinaire sera perdu dans un cauchemar qui dégénèrera minute après minute, heureusement loin des films ultra-action des années 2000. On devrait y retrouver quelques clins d’œil aux jeux, des créatures inquiétantes et une ambiance poisseuse qui rappellera davantage Resident Evil 2.
On va quand même rester prudent, Resident Evil nous a déjà fait le coup, et comme dit plus haut, la licence a déjà connu plusieurs adaptations ciné dont on se serait bien passé. Toutefois avec Zach Cregger derrière la caméra, et sa volonté assumée de revenir à une horreur plus brute et plus nerveuse, qui sait, il y aura peut-être enfin matière à faire autre chose qu’un simple film de zombies générique.