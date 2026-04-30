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Une daube de plus au cinéma : Battlefield

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
On a déjà la guéguerre CoD/Battlefield dans le jeu vidéo et on l'aura bientôt au ciné. Après l'annonce du film Call of Duty, il semble qu'un film Battlefield est en voie d'adaptation. C'est Michael B. Jordan qui produit (et potentiellement joue dedans) avec Christopher McQuarrie à la réalisation et l'écriture (The Usual Suspects, Edge of Tomorrow et tous les films Tom Cruise après cela). Avec un poil de chance, ce sera plus inspiré de Bad Company que du reste des modes solo de Battlefield.
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