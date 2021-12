Une console, deux jeux

Le 28 avril sortira (en principe) S.T.A.L.K.E.R 2 : Heart Of Chernobyl sur XSeX et PC. A la base développé avec l'Unreal Engine 4, il a été porté sur le V en cours de route et ce sera même le tout premier jeu commercial utilisant le nouveau moteur d'Epic.Le niveau de détails du jeu est assez maboul au point que chaque dent des PNJs est modélisé de manière indépendante . Tout ceci a un prix : selon la fiche du jeu sur le site Xbox, le jeu prendrait 180 Go d'espace disque sur console . On espère que GSC va optimiser le tout (surtout qu'Unreal embarque de base la compression Oodle ) car cela représente la moitié de l'espace disque disponible d'une Series S