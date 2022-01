Un troisième projet pour Remedy

Déjà fort occupé avec Project Condor et Alan Wake 2 , Remedy bosse une troisième projet. Il s'agira d'un shoot multi coopératif free-to-play qui a pour nom de code Vanguard. Tencent co-finance le développement du jeu et se chargera de distribuer le jeu dans certains pays asiatiques (comprenez : la Chine) tandis que Remedy l'auto-publiera dans le reste du monde.Tencent développera et publiera aussi une version mobile du jeu. Notre coeur se brise en peu en lisant que ce sera le premier "Game as a service" de Remedy mais il faut bien manger. Remedy est d'ailleurs en train de boucler la campagne solo de CrossfireX pour les coréens de Smilegate. Vanguard n'utilisera pas le moteur maison de Remedy mais tournera à base de l'Unreal Engine probablement pour facilter le portage mobile et pour faire plaisir à Tencent qui détient 40% d'Epic Games.