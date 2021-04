Un navigateur dans ta boite à X

Les Xbox Cerises comportent un navigateur web mais le problème est qu'il s'agit du "vieux" Edge qui n'est plus supporté par Microsoft. Mais les choses vont changer prochainement car Microsoft va le remplacer par le nouveau Edge à base de Chromium comme celui de Windows 10. Et ce n'est pas tout. Il supportera aussi la souris et le clavier.Du coup le tout offrira des possibilités infinies comme naviguer sur votre site web préféré mais aussi streamer vos jeux PC ou Stadia vers votre Xbox ou jouer à QuakeJS grâce au support du webGL. Le résultat n'est pas encore parfait (c'est une alpha) comme l'explique The Verge mais cela permettrait de compenser l'absence de Steam Link sur Xbox.