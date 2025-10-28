ACTU
Amazon Games fait aussi des coupes franches
par CBL, email @CBL_Factor
Les boites de tech semblent avoir du mal à percer dans le monde du jeu vidéo. Google a abandonné l'expérience Stadia. Netflix est en train de faire de machine arrière. Microsoft a du lâcher 69 milliards de dollars pour maintenir Xbox à flot. Tencent a du mal à pénétrer le marché occidental. Et maintenant c'est au tour d'Amazon d'appuyer sur les freins. Le groupe vient de licencier 14 000 employés "corporate" (comprenez : les gens dans les bureaux et non les livreurs ou les gens dans les entrepots) dont pas mal chez Amazon Games. Sur mon LinkedIn, c'est l'apocalypse.
Le patron d'Amazon Games (et Twitch) Steve Boom a expliqué qu'Amazon pivotait sa stratégie et laissait tomber une bonne partie du développement de leurs AAA. Du coup on ne sait pas trop ce que deviendront leurs MMOs à savoir New World et le futur Lord Of The Rings mais on mise sur la poubelle. Le futur d'Amazon Games est Luna, leur service de cloud gaming. Le sous-domaine gaming.amazon.com redirige même désormais vers luna.amazon.com. Pour les jeux développés en interne, ce sera principalement du casu comme le nouveau Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg car c'est beaucoup moins cher à streamer. Oh et au passage, une tonne d'IA histoire d'ajouter une cerise moisie sur le gateau d'excréments.
