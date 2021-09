Ubisoft : la fuite des cerveaux continue

Nous voulons revenir à la création de JDRs qui sont centrés sur l'immersion, des personnages forts, une narration puissant et un gameplay costaud. Nous abandonnons le modèle des mondes ouverts massifs remplis d'icones à visiter et nous retournons aux expériences riches en contenu et qui respectent le temps des joueurs. Que vous jouiez à nos jeux pendant 30 minutes ou deux heures, vous aurez toujours un contenu intéressant et une expérience gratifiante.

Amazon continue de piquer des anciens d'Ubisoft pour son studio de Montréal : Alexandre Parizeau vient de prendre la tête du nouveau studio. Il a débuté chez Ubi en tant que producteur sur Rainbow Six Vegas et est passé Managing Director d'Ubisoft Toronto en 2015. Il a quitté le studio en février pour des raisons personnelles.Pendant ce temps, des vétérans de l'industrie ont ouvert Nesting Games à Québec. Le studio appartient à Digital Bros (la maison mère de 505 Games) et compte parmi ses membres des anciens d'Ubisoft Québec mais aussi de Beenox et de Warner Bros Games Montréal. Il faut dire que l'an de ses co-fondateurs, Jordane Thiboust, est passé chez Beenox avant d'atterrir chez Ubisoft Québec. C'était le lead game designer sur Assassin's Creed Odyssey et apparemment l'expérience a laissé des séquelles vu qu'il déclare :Amen. Mais comme l'a dit quelqu'un de beaucoup plus sage que moi "Ne laisse pas ta bouche écrire des chèques que tu ne peux pas encaisser avec ton derrière."