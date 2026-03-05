ACTU
Ubisoft présente le futur d'Assassin's Creed
par CBL, email @CBL_Factor
Ubisoft continue de se réorganiser en annonçant que sa licence la plus juteuse, Assassin's Creed, serait désormais géré par un triumvirat composé de trois vétérans : Martin Schelling sera le Head Of Brand, Jean Guesdon sera le Head of Content et François de Billy sera le Head Of Production Excellence. Une des têtes de ce cerbère, Jean Guesdon, a ensuite pris la parole pour annoncer ce que Vantage Studios a dans ses cartons.
Assassin's Creed Codename Hexe avait été annoncé en 2022 et est toujours en développement. On ne sait toujours pas grand chose du jeu mais il semble que ce soit un AC Moyen-Age à la sauce sorcière. Jean Guesdon sera le directeur créatif sur cet opus en plus de son poste actuel. Assassin's Creed Codename Jade est aussi toujours en développement sans plus d'infos.
Assassin's Creed Codename Invictus sera quant à lui un opus PvP. Le PvP était quelque chose de courant dans les AC depuis Brotherhood jusqu'à Black Flag. C'était même sacrément rigolo mais finalement assez peu fréquenté par les joueurs. Le coop pourrait aussi être de retour dans la licence. Il avait fait son apparition pour la première et dernière fois dans Unity. A noter qu'un AC dédié au coop appelé Assassin's Creed League aurait été en développement chez Ubisoft Annecy et aurait été annulé récemment.
Jean a aussi plus moins officialisé le remake d'Assassin's Creed 4 Black Flag en postant un artwork du jeu. Le remake s'appellera Assassin's Creed Black Flag Resynced. Enfin un patch pour Assasin's Creed Unity pour PS5 et Xbox Series sortira demain et permettra de jouer à 60 FPS au jeu de 2014.
Assassin's Creed Codename Hexe avait été annoncé en 2022 et est toujours en développement. On ne sait toujours pas grand chose du jeu mais il semble que ce soit un AC Moyen-Age à la sauce sorcière. Jean Guesdon sera le directeur créatif sur cet opus en plus de son poste actuel. Assassin's Creed Codename Jade est aussi toujours en développement sans plus d'infos.
Assassin's Creed Codename Invictus sera quant à lui un opus PvP. Le PvP était quelque chose de courant dans les AC depuis Brotherhood jusqu'à Black Flag. C'était même sacrément rigolo mais finalement assez peu fréquenté par les joueurs. Le coop pourrait aussi être de retour dans la licence. Il avait fait son apparition pour la première et dernière fois dans Unity. A noter qu'un AC dédié au coop appelé Assassin's Creed League aurait été en développement chez Ubisoft Annecy et aurait été annulé récemment.
Jean a aussi plus moins officialisé le remake d'Assassin's Creed 4 Black Flag en postant un artwork du jeu. Le remake s'appellera Assassin's Creed Black Flag Resynced. Enfin un patch pour Assasin's Creed Unity pour PS5 et Xbox Series sortira demain et permettra de jouer à 60 FPS au jeu de 2014.