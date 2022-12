Ubisoft dévoile le nouveau Soldats Inconnus

Annoncée vite fait durant la conf' Ubisoft Forward , la suite de Soldats inconnus a été officialisée via une première bande-annonce. Le jeu s'appellera Soldats inconnus : Frères d'armes et racontera le destin de quatre personnages durant la première guerre mondiale. Anna fera son retour accompagnée par James, un combattant au sein des Harlem Hellfighters, Ernst, un plongeur allemand et George, un pilote-photographe anglais.Le jeu sortira début 2023 et co-production Netlix oblige, ce sera un jeu mobile exclusif aux abonnés de la plateforme. Le premier opus était tristement passé inaperçu donc on a un peu de mal à comprendre pourquoi Ubisoft et Netflix ont décidé de dévoiler le second en pleine avalanche Game Awards. Au moins, il aura sa news dédiée sur notre site.