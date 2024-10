Ouvrez les Guillemot

Entrer en bourse permet d'injecter une masse de fric dans une entreprise et de rendre quelques personnes super riches au passage. Le système moderne des actions est assez complexe et il y a plusieurs classes d'actions donnant plus ou moins de pouvoir à leur possesseur. Par exemple, Mark Zuckerberg ne détient que 13,6% des actions de Meta mais il possède 57% des droits de vote, donc il n'a de compte à rendre à personne. La situation est assez différente chez Ubisoft : les frères Guillemot ne détiennent que 20% des droits de vote via leurs différentes holdings (au passage on appelle cela une holding car son seul but est de "hold" ou détenir les actions d'autres boîtes).Quand les choses vont bien, pas de problème. Quand elles vont mal, ça en devient un. Par exemple, quand le cours de l'action est en chute libre, les actionnaires commencent à râler. Un groupe d'actionnaires minoritaires a commencé une rébellion contre les Guillemot. Ils veulent la tête d'Yves et que la boîte soit revendue ou qu'elle sorte de bourse. Dans ce dernier cas, il faut qu'un investisseur (souvent aidé par d'autres) rachète toutes les actions de la société, souvent à un prix supérieur au cours actuel. C'est un genre d'OPA interne. C'est comme cela que Michael Dell a racheté sa propre entreprise et qu'Elon Musk a acquis Twitter. C'est aussi ce qui pourrait arriver à Ubisoft. Les frères Guillemot seraient en discussion avec Tencent au sujet du futur d'Ubisoft et une des solutions serait une sortie de bourse avec l'aide du géant chinois.Et vous allez me dire : "Pourquoi Tencent ne rachète pas directement Ubisoft ?". Il y a plusieurs explications mais la plus simple est que, de nos jours, il est compliqué pour une entreprise chinoise de racheter une grosse société européenne. En plus de cela, Tencent est déjà un géant du JV, donc les autorités de la concurrence verraient d'un mauvais oeil le rachat d'un autre géant du JV, même si on doute qu'elles servent à quoi que ce soit, vu qu'elles ont autorisé le rachat d'Activision-Blizzard-King par Microsoft. Le scénario dans lequel Tencent aide Ubisoft à sortir de bourse leur permettrait de gagner énormément de contrôle sur Ubisoft, tout en passant sous les radars des différents régulateurs.