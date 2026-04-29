ACTU
U.V.S. Nirmana : un nouveau Zach-like vers l'infini et au delà
par Buck Rogers, email
Dans l’offre vidéoludique, on a souvent affaire à des jeux de réflexion cherchant à séduire le plus grand nombre. Alors, ce n’est absolument pas le cas ici, vu que les développeurs, qui n’en sont pas à leur coup d’essai, continuent même au contraire de créer des œuvres qui assument totalement leur complexité. On parle ici d’U.V.S. Nirmana, le prochain titre du studio Coincidence, attendu le 4 mai qui vient sur Steam. Et derrière cette sortie se cache peut-être l’un des jeux de réflexion les plus intrigants et exigeants de cette année.
Ainsi, les joueurs embarqueront à bord du "Unreturning Void Ship Nirmana" (Vaisseau vide sans retour Nirmana traduit par Unité de Voyage Spatial Nirmana), un immense vaisseau condamné à errer pendant des éternités vers les limites de l’univers. Toutefois ici, la science-fiction sert de prétexte à une réflexion plus abstraite et philosophique. Le jeu se présente ainsi comme un jeu d’ingénierie et de logique. Le principe consiste à résoudre des systèmes complexes en manipulant des mécanismes, des flux et des structures automatisées. Dit de manière plus digeste, on est face d’un jeu qui demande de comprendre comment une machine fonctionne, puis d’optimiser son fonctionnement soi-même.
Il s’agit d’un Zach-like qui désigne un sous-genre de jeux de réflexion inspiré des créations de Zach Barth, fondateur de feu le studio Zachtronics et forcément désormais développeur chez Coincidence. Ces jeux reposent rarement sur des énigmes classiques, oui car ils demandent, comme précisé plus haut, plutôt de programmer, d’automatiser ou de concevoir des systèmes efficaces. Pourquoi ai-je l’impression que cette actualité trouvera immédiatement sa place sur Factor et qu’elle compte déjà de nombreux adeptes parmi nos Pandas ? Pour les néophytes comme moi, je continue.
D’une esthétique minimaliste avec des interfaces remplies de symboles qui peuvent sembler austères, le Zach-like demande souvent au joueur : d’assembler des machines, de gérer des chaînes de production, d’écrire des suites d’instructions et/ou d’optimiser un processus selon plusieurs contraintes. Ainsi, la réussite ne viendra donc pas uniquement de "trouver la solution", mais également de créer une solution élégante, rapide ou économique, un peu comme le fait de résoudre un problème d’ingénieur en comparaison d’un puzzle traditionnel.
Le studio Coincidence est particulièrement important dans cette scène et leur précédent projet marquant, Kaizen: A Factory Story, avait déjà attiré l’attention des amateurs du genre avec une approche plus narrative du puzzle-game. Pour U.V.S. Nirmana, le joueur ne semble pas être poussé par l’action ou l’urgence, mais plutôt par l’expérimentation intellectuelle. Chaque problème devient une sorte de casse-tête abstrait où l’on doit chercher progressivement la solution idéale. Le jeu ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais ce n’est de toute façon pas ce qu’on attend de lui et c’est probablement sa plus grande force.
Ainsi, les joueurs embarqueront à bord du "Unreturning Void Ship Nirmana" (Vaisseau vide sans retour Nirmana traduit par Unité de Voyage Spatial Nirmana), un immense vaisseau condamné à errer pendant des éternités vers les limites de l’univers. Toutefois ici, la science-fiction sert de prétexte à une réflexion plus abstraite et philosophique. Le jeu se présente ainsi comme un jeu d’ingénierie et de logique. Le principe consiste à résoudre des systèmes complexes en manipulant des mécanismes, des flux et des structures automatisées. Dit de manière plus digeste, on est face d’un jeu qui demande de comprendre comment une machine fonctionne, puis d’optimiser son fonctionnement soi-même.
Il s’agit d’un Zach-like qui désigne un sous-genre de jeux de réflexion inspiré des créations de Zach Barth, fondateur de feu le studio Zachtronics et forcément désormais développeur chez Coincidence. Ces jeux reposent rarement sur des énigmes classiques, oui car ils demandent, comme précisé plus haut, plutôt de programmer, d’automatiser ou de concevoir des systèmes efficaces. Pourquoi ai-je l’impression que cette actualité trouvera immédiatement sa place sur Factor et qu’elle compte déjà de nombreux adeptes parmi nos Pandas ? Pour les néophytes comme moi, je continue.
D’une esthétique minimaliste avec des interfaces remplies de symboles qui peuvent sembler austères, le Zach-like demande souvent au joueur : d’assembler des machines, de gérer des chaînes de production, d’écrire des suites d’instructions et/ou d’optimiser un processus selon plusieurs contraintes. Ainsi, la réussite ne viendra donc pas uniquement de "trouver la solution", mais également de créer une solution élégante, rapide ou économique, un peu comme le fait de résoudre un problème d’ingénieur en comparaison d’un puzzle traditionnel.
Le studio Coincidence est particulièrement important dans cette scène et leur précédent projet marquant, Kaizen: A Factory Story, avait déjà attiré l’attention des amateurs du genre avec une approche plus narrative du puzzle-game. Pour U.V.S. Nirmana, le joueur ne semble pas être poussé par l’action ou l’urgence, mais plutôt par l’expérimentation intellectuelle. Chaque problème devient une sorte de casse-tête abstrait où l’on doit chercher progressivement la solution idéale. Le jeu ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais ce n’est de toute façon pas ce qu’on attend de lui et c’est probablement sa plus grande force.