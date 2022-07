Meta Quest 2 : la fête est finie

A partir du 1er août, le Quest 2 sera vendu 100 euros plus cher. Le modèle 128 Go passe donc à 449,99 euros tandis que le modèle 256 Go tapera les 549,99 euros. Meta explique que ça permettra d'investir pour permettre à la VR d'aller de l'avant ce qui est un doux euphémisme pour dire que pour l'instant la division AR/VR/métavers est un gouffre à pognon qui a perdu 10 milliards de dollars en 2021 Meta a d'ailleurs freiné les embauches et va arrêter de cajoler ses employés. Zuckerberg a expliqué que ceux qui ne sont pas contents peuvent aller trouver un autre boulot . Quant aux actionnaires, ils doivent se contenter de regarder l'action Meta dégringoler : elle a perdu 57% de sa valeur en un an. Zuckerberg n'a de comptes à rendre à personne et est le maître absolu à bord vu qu'il contrôle 60% des voix.