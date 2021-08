Toshihiro Nagoshi en direction de NetEase ?!

Présent chez SEGA depuis 1992 avec en premier job, le fait d'être designer sur Virtua Racing, pour ensuite devenir l'une des têtes de la boite du hérisson en créant et dirigeant d'une main de maître la série des Yakuza, Toshihiro Nagoshi (56 printemps) serait sur le point de partir en direction de NetEase . Et ce serait un énorme coup dur pour SEGA.Rien est encore fait ni signé, mais d'après l'article de Takashi Mochizuki chez Bloomberg , les négociations vers le studios chinois seraient en bonnes voix. Et il faut dire que le bonhomme n'a peut-être pas trop aimé se faire rétrograder dans la hierarchie de SEGA , passant en début d'année de Chief Creative Officer au poste de Creative Director. Un comble quand on voit les cartons que font Yakuza et Judgment partout dans le monde. Alors quand NetEase débarque avec un gros chèque, la promesse d'avoir son équipe et beaucoup de liberté, la question se pose forcément plusieurs fois dans la tête de Nagoshi.Très clairement, les studios Chinois veulent se muscler un peu, et surtout, avoir le personnel et les talents pour véritablement attaquer le marché occidental, chose qui a encore un peu de mal à passer. Au passage, l'article de Bloomberg, assez riche en informations, mentionne aussi que Tencent serait sur le point de s'offrir un studio japonais sans pour autant mentionner son nom.