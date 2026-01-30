ACTU
Tomodachi Life : Une vie de rêve Direct du 29/01/2026 - Le mini résumé
Pas forcément le jeu le plus attendu de l’année chez Factornews, il n’en reste pas moins que Tomodachi Life : Une vie de rêve risque de faire son petit carton sur Switch. Et pour assurer le coup, Nintendo avait prévu un Nintendo Direct spécialement pour ce jeu, présenté par Yoshiaki Koizumi. Néanmoins, ne vous attendez pas à un gros résumé blindé de détails, je vous laisserai plutôt regarder la vidéo si jamais cela vous intéresse.
Parce que soyons honnête 2 minutes : ce nouvel épisode ne change pas beaucoup la donne par rapport à la série. Une série assez vieille pour le coup, puisqu’elle a débuté sur Nintendo DS uniquement au Japon sous le nom de Tomodachi Collection, le 18 juin 2009. Et avec 3.2 millions d’unités vendues, Nintendo s’est dit qu’une petite suite / portage amélioré ne serait pas une si mauvaise idée. On a donc vu débarquer Tomodachi Life sur Nintendo 3DS le 18 avril 2013 au Japon, et presque un an plus tard chez nous. Dites-vous que si vous n’y avez joué, et bien vous êtes passé à côté du dixième jeu le plus vendu sur 3DS avec 6,72 millions d’exemplaires vendus dans le monde.
Néanmoins, même en ayant passé pas mal d'heures sur la version 3DS à rigoler suite à des situation vraiment drôles, ce Tomodachi Life : Une vie de rêve ne casse pas trop les codes. On retrouve le même concept, à savoir donner vie à plusieurs Mii (on peut aussi importer le sien et évidemment en créer) pour qu’ils puissent vivre leur vie sur une île. Et c’est là tout le concept un peu bizarrement de cette simulation : nous ne sommes qu’un spectateur ou presque. Les interactions que l’on peut faire ne vont pas très loin et l’idée derrière tout cela est de voir comment ces Mii vont interagir entre eux, en donnant ici et là un petit coup de pouce.
Notez aussi qu’il y a déjà quelques râleurs sur le net, puisqu’il est notamment possible de choisir son genre et son orientation sexuelle, allant un peu plus loin que celle des esprits étriqués. Par contre, personne ne gueule sur la fonctionnalité qui donnait tout le sel à ce jeu : le StreetPass. Etant absent de la Switch et de la Switch 2, il est donc impossible de "StreetPasser" des gens dans la rue et de retrouver leur Mii débarquer sur notre île, créant ainsi de nouvelle interractions.
Bref, Tomodachi Life : Une vie de rêve est prévu pour le 16 avril prochain sur Nintendo Switch. Et oui, pas de version Switch 2. En même temps, est-ce qu’il y a vraiment un besoin ?
PS : il faut avancer dans la vidéo, Nintendo France n'a pas modifié le découpage...
