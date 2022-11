La BBC Radio 4 est une radio publique généraliste britannique, et quelle fut notre surprise lorsque l'on a appris que ce grand média audio a consenti d'accorder parmi la variété de sa grille de programme, qui est généralement composée d’émissions d'actualités, de divertissement, culturelles, scientifiques et historiques mais aussi de fictions, une adaptation d'une licence d'Ubisoft, Tom Clancy's Splinter Cell: Firewall . La série en huit épisodes, mettra en vedette notre grisonnant Sam Fisher interprété par Adonis Anthony, le rôle de sa fille Sarah sera tenu par Daisy Head, et le reste de la distribution incluront entre autres Rosalie Craig, Sacha Dhawan, Nikesh Patel et Will Poulter. L'intrigue portera autour du recrutement et de la formation de nouveaux agents. Il s'agira d'un premier test avant l'arrivée de la série animée sur Netflix en somme.Pour l'occasion, nous avons interviewé un fan anonyme, que nous appellerons BR pour qu'il puisse garder toute sa tranquillité, avec les extraits des déclarations de Will Poulter , un des acteurs de la fiction radiophonique.WP : « J'espère vraiment que les fans du jeu Splinter Cell apprécieront »BR : Heu, merci, c'est sympa. Mais en fait, on aurait préféré un jeu...WP : « car non seulement il a toute l'action, la tension et l'excitation qui font la renommée du jeu »BR : Ah, ça a l'air vachement sympa, vous pouvez en dire plus, vu que c'est un techno-thriller ?WP : « il y a beaucoup de comédie »BR : Hein, quoi ? Sam Fisher était parfois sarcastique mais...WP : « mais il a aussi plus d'éléments [...] le drame est élargi et les horizons élargis par les personnages et ce qu'ils font »BR : Ce sera dans la version de base ou avec un Season Pass ?Pour répondre à la dernière question, vous aurez pour une fois depuis très longtemps une production d' Ubisoft en version complète qui arrivera sur la BBC le 2 décembre prochain. On en reparlera s'il y a de bons retours, mais en attendant ce qu'on l’on souhaiterait, ce serait des nouvelles du remake du premier Tom Clancy's Splinter Cell développé par Ubisoft Toronto