THQ Nordic fait son show

On a failli le rater, mais Devolver n'est pas le seul à vouloir donner des nouvelles de ses jeux. En effet, THQ Nordic aussi a envie de vous faire rêver pendant les vacances et a prévu une petite sauterie ce soir vers 21h.Vous pouvez cependant venir vers 20h45 pour voir le pre-show fait par sa filiale HandyGames qui publie des jeux plus modestes comme le triste mais très bien Endling