Indie World du 15/12 : le gros résumé

Oui, je suis à la bourre sur mon gros résumé de l’ Indie World qui s’est déroulé ce mercredi. En même temps, j’ai deux excuses : un achat d’appartement (et donc beaucoup de cartons à faire) et Halo Infinite qui me prend le reste de mon temps libre. Mais comme je ne vis pas seul et qu’on a qu’une Xbox Series X, j’ai donc une petite heure pour regarder et vous résumer ce qui s’est déroulé dans cette présentation de jeux indés à sortir sur Nintendo Switch !On commence par, un jeu provenant des mêmes esprits qui ont créé The Messenger . Et pour le coup, on voit que l’équipe de Sabotage Studio reste dans les années 80/90, avec une jolie direction artistique à l’ancienne, mais cette fois-ci, en changeant de style. Terminé l’action à la Shinobi, et bonjour le RPG façon Super Nintendo. Ça a l’air bien chouette et la musique est composée par Yasunori Mitsuda, qui a notamment bossé sur Chrono Trigger et Xenogears, mais aussi Inazuma Eleven, Xenoblade Chronicles, Kid Icarus Uprising et pas mal de gros jeux. Mais pour en avoir plein les yeux et les oreilles, il faudra patienter l’hiver 2022 pour le voir débarquer sur Switch. À noter qu’il est aussi prévu sur PC et que d’autres supports seront annoncés plus tard, pour une sortie au printemps 2022.Peut-être que le succès et les bonnes idées de It Takes Two ont donné envie aux studiosde travailler sur un sujet similaire, qui sait. Dans tous les cas,n’a pas qu’un nom à rallonge, il a aussi un gameplay pensé entièrement pour la coopération. Dans les grandes lignes, nous contrôlons Aisha et Lisha dans un jeu de plateforme, avec une personne jouant sur une Switch connectée à un écran, tandis que l’autre joue avec une Switch en mode portable. Oui, c’est un peu la bonne et la mauvaise nouvelle : un gameplay asymétrique (coucou la Wii U), mais il faudra deux consoles (mais qu’une cartouche). Reste à savoir si cela fonctionnera et on le saura dans le courant de l’année 2022.On enchaîne avec un nouveau titre (et premier) du studio, créé par deux anciens de Chucklefish ayant travaillés sur Wargroove et. Dans, il sera question de résoudre une enquête, un meurtre plus précisément, en incarnant jusqu’à trois personnages dans un ambiance très Orient-Express. Il faut aimer le style pixel art, mais sur le petit écran de la Switch, ça devrait être plutôt cool. On verra ça à l’été 2022. Et si jamais vous préférez jouer tranquillement dans votre bureau, une version PC est aussi prévue.Si vous aimez les jeux qui font chialer,a quelques bons points dans ses poches. À commencer par l’histoire qui, si elle est bien écrite, pourrait nous retourner un peu le bide : on suivra Rama, un jeune musicien devant continuer sa vie, même après la perte de sa petite amie. Ambiance. Pour le reste, le studiopromet plusieurs fins, suivant les choix que l’on fera dans cette aventure mêlant visual novel et jeu de rythme. C’est prévu sur Switch à l’été 2022, mais aussi les PlayStation et PC.Rien de nouveau pour les joueurs et joueuses sur PC, puisqueest déjà sorti sur cette plateforme en été 2019. Cependant, cela pourrait intéresser les possesseurs de Switch, puisque ce jeu d’action aventure s’est permis une sortie à la fin de l’Indie World, directement sur l’eShop. Si vous aimez le style, sachez qu’il est question de sortir d’un énorme complexe blindé de monstres. Pour en sortir “vivant”, il faudra capturer ces monstres et les filer à votre pote Simmer, une cheffe cuistot, qui vous aidera avec ses bons petits plats à chopper de nouvelles capacités. C’est un petit peu bizarre dit comme ça, mais c’est vraiment cool.Après un premier épisode apparemment bien foutu,revient avec, en développement sur Switch et PC et prévu pour février 2022. Le but et la direction artistique ne changent pas : il s’agit d’un jeu proposant pas mal d'énigmes, le tout étant dessiné à la main. Si ce genre de titre vous branche, une démo de 20 mins est dispo sur sa page Steam et sur l’eShop.Ah ! La bonne surprise en voyant qu’sort une compilation de ses petits jeux de plateaux dans un jeu Switch. Si vous ne connaissez pas, renseignez-vous assez rapidement sur Deep Sea Adventure, A fake artist goes to NY, Moon Adventure ou encore Startups, puisque tous seront dans cette petite compilation. Bon, honnêtement, je préfère les jeux physiques mais c’est parce que j’ai la chance de déjà les avoir. Ce qui est cool cependant, c’est que d’autres jeux seront ajoutés dans le futur… et ce sera toujours moins cher qu’en physique, puisqueest disponible pour 19,99€ sur l’eShop.Du post-apo comme j’aime : blindé de couleurs et avec une renarde comme personnage principal. L'ambiance est vraiment sympa malgré le contexte et il faut maintenant espérer qu’il n’arrivera rien à ses trois petits renardeaux. C’est aussi probablement un jeu un peu tire-larme qui nous rappelle que tous les jours, des animaux (et des humains) galèrent pour se trouver à manger et survivre… Espérons juste que l’histoire dest belle ! On verra cela au printemps 2022 sur Switch, PS4, Xbox One, Steam et Epic Games Store.Vous reprendrez bien une dose denon ? Toujours prévu le 8 février 2022 sur Switch, PlayStation, Xbox et PC. Le projet est lui aussi toujours aussi ambitieux, apportant un vrai monde, une histoire et tout un tas de personnalisation. Comparé au premier épisode, c’est le jour et la nuit.Déjà annoncé et dévoilé lors de l’E3 dernier,revient pour nous rappeler que le rendez-vous est prévu pour l’été 2022 sur Switch, PS4, Xbox One et Steam. La recette reste la même que le premier opus, mais en y apportant 4 nouveaux personnages, en plus de Misako et Kyoko, histoire de varier les plaisirs de la bagarre. Toujours jouable en coop local, il sera maintenant aussi possible de taper des méchants en ligne, si jamais vos potes ne sont pas sur le même canapé.Je vous passe le segment “on a pas le temps, faut tout caser”, puisqu'il s'agit de jeux que l'on a déjà vu ici et là.Si vous avez écouté le QuickLoad 34 , vous savez déjà de quoi parle. Sinon, il n'est jamais trop tard pour écouter l'ami Fougère en parler. Sous ses airs de petit jeu mignon au design crayonné se cache en fait un RPG hyper profond, sorte de Mother. Nan sérieux, je préfère vous laisser écouter le podcast à la 37ème minute. Sachez juste qu'il est déjà sorti sur PC l'an dernier et qu'il arrive donc sur Switch et consoles Xbox et PlayStation au printemps 2022.