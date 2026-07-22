ACTU
This is an Xbox
par CBL, email @CBL_Factor
Microsoft a mis le temps mais cette fois c'est la bonne : les joueurs PC peuvent jouer aux jeux Xbox première du nom de manière officielle. Il faut les acheter (sauf si vous les avez déjà ou que vous êtes abonné au Game Pass) et les télécharger via l'appli Xbox. Les versions DVD ne sont pas supportées. Ca fonctionne sur à peu près n'importe quel PC sous Windows 11 y compris les ROG XBOX Ally (X ou pas).
Pour l'instant quatre jeux sont disponibles : Blinx The Time Sweeper, Conker Live and Reloaded, Crimson Skies High Road to Revenge et Fuzion Frenzy. On aurait préféré Kung Fu Chaos, Panzer Dragoon Orta, Ninja Gaiden et Jet Set Radio Future mais chaque chose en son temps. On rappelle que l'émulation (Xemu) a fait des progrès de fou ces dernières années et permet de jouer sans problème à la majorité du catalogue.
Minimum system requirements:
Pour l'instant quatre jeux sont disponibles : Blinx The Time Sweeper, Conker Live and Reloaded, Crimson Skies High Road to Revenge et Fuzion Frenzy. On aurait préféré Kung Fu Chaos, Panzer Dragoon Orta, Ninja Gaiden et Jet Set Radio Future mais chaque chose en son temps. On rappelle que l'émulation (Xemu) a fait des progrès de fou ces dernières années et permet de jouer sans problème à la majorité du catalogue.
Minimum system requirements:
- GPU: Nvidia GTX 950 or AMD Radeon RX 550 or Intel UHD 770 or Intel Arc A310
- CPU: Min 4 Cores Intel Core i3-8100 or AMD Ryzen 3 1200 or AMD Ryzen™ Z2 A Processor
- RAM: 8GB
- OS: Windows 11
- Drivers and Versions: Latest Version as of January 2026
- GPU: Radeon RX 6800 or Nvidia GTX 1070 Ti or Intel Arc A770
- CPU: 6 cores and 12 threads Intel Core i5-10400 or AMD Ryzen 5 3600 or AMD Ryzen AI Z2 Extreme
- DirectX Version: DirectX12 API, Hardware Feature Level 11
- GPU VRAM: 8GB
- OS: Windows 11
- Drivers and Versions: Latest Version as of January 2026