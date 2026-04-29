ACTU
Thick As Thieves : à fond dans le shareware mais pas trop
par CBL, email @CBL_Factor
Thick As Thieves sort le 20 sur PC et il ne coûtera que 5 euros. Il y a cependant un hic : le jeu ne comportera que 2 grands niveaux et 16 missions et le tout devrait se boucler en 4H. La page Steam explique que c'est globalement l'intro du jeu mais manque de préciser quand et comment on aura la suite. DLC ? Jeu épisodique ? Early Access sans le nom ? Au passage, OtherSide a sorti une nouvelle vidéo de gameplay. Ca a l'air assez classique mais le coop est assez rare dans les jeux d'infiltration donc on est curieux du résultat.