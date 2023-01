Glen Schofield est un grand humaniste, il exploitait seulement ses employés 12 à 15 h quotidiennement, pour 6 à 7 jours par semaine . Glen Schofield aime les joueurs, il a seulement retiré 25 animations de morts pour les mettre dans un Season Pass , et selon les retours, il est probable que la vraie fin de The Callisto Protocol sera en DLC. Glen Schofield a eu une communication honnête, il a juste présenté son jeu comme un AAAA , mais qui en réalité est un AA mal optimisé avec de beaux graphismes comme il y en existe des tas. Glen Schofield respecte ses collaborateurs, il a juste omis 20 personnes dans le générique du jeu , y compris des développeurs seniors et de gros contributeurs de la première heure chez Striking Distance Studios Et pourtant, le studio de Glen Schofield n'avait aucune politique de ce type « laissant de côté certains développeurs, responsables et réalisateurs seniors qui ont apporté des contributions importantes, y compris des personnes qui ont travaillé chez Striking Distance pendant plus d'un an, ou qui ont travaillé avec le PDG de Striking Distance, Glen Schofield, dans son ancien studio, Sledgehammer. Un autre a décrit certains de ceux qui n'étaient pas au générique comme "des personnes vraiment essentielles qui ont construit le studio". ».Alors forcément, lorsque ces 20 développeurs ont vu qu'ils n'étaient pas dans le générique, cela ne leur a pas plus « Ça craint. J'ai apporté une bonne contribution et j'ai travaillé dessus pendant [un certain temps]. Ne pas être là du tout, c'est merdique. », et ça on peut les comprendre. Cette mesquinerie nous surprend vraiment de la part de Glen Schofield, ce n'est pourtant pas son genre.