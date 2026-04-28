ACTU
The Blood of Dawnwalker : Rebel Wolves sort à nouveau du bois
par Buck Rogers, email
Avec The Blood of Dawnwalker, le studio Rebel Wolves et l'éditeur Bandai Namco Entertainment ne cachent plus leurs ambitions, c’est-à-dire de proposer un RPG dark fantasy à choix multiples capable de marcher dans les traces des références du genre. Après plusieurs mois de silence radio relatif, le studio polonais nous a concocté son événement Road to Launch pour lever le voile sur de nouveaux éléments cruciaux du projet. Et s’il reste toutefois encore des zones d’ombre, une chose paraît déjà évidente, c’est que le titre essaie de viser clairement le haut du panier du RPG narratif moderne.
Difficile de parler de The Blood of Dawnwalker sans à nouveau évoquer l’équipe derrière le jeu. Rebel Wolves a été fondé par plusieurs anciens cadres de CD Projekt RED, parmi lesquels Konrad Tomaszkiewicz, directeur de The Witcher 3: Wild Hunt. Le studio réunit également plusieurs vétérans ayant travaillé sur les quêtes, l’écriture ou encore la direction artistique des productions de CD Projekt.
On le rappelle, car cette filiation vous sautera immédiatement aux yeux durant la présentation, si jusqu’ici vous n’aviez rien vu du jeu. Nous avons droit à des dialogues cinématographiques, une importance des choix, une mise en scène sombre, une exploration organique du monde ouvert… Impossible de ne pas remarquer que l’ADN de The Witcher 3 est omniprésent. Mais Rebel Wolves tente malgré tout d’imposer sa propre identité avec une approche davantage centrée sur la dualité humaine/vampirique.
Ici, le joueur incarnera Coen, un jeune homme devenu un Dawnwalker, une créature coincée entre le monde des humains et celui des vampires. Ici, le contexte historique joue également un rôle important puisque l’aventure se déroule dans une Europe du XIVᵉ siècle ravagée par les conflits et la peste noire.
Pour la structure du monde ouvert, Rebel Wolves insiste énormément sur la notion de temps limité. Contrairement à de nombreux RPG modernes où les quêtes peuvent attendre indéfiniment, là dans The Blood of Dawnwalker, le temps avance réellement selon les actions du joueur. Chaque mission accomplie, chaque détour ou préparation fait progresser la situation globale. Il ne s’agit donc pas d’un cycle jour/nuit traditionnel en temps réel. Le passage du temps semble davantage lié aux décisions et aux activités du joueur, un fonctionnement qui rappelle par moments ce qui m’a provoqué de nouveaux troubles du stress post-traumatique, à savoir le jeu Samson: A Tyndalston Story, où là également la gestion du temps est influencée directement par les opportunités narratives.
En connaissance de cause, je sais que cette mécanique va profondément modifier la manière d’aborder les quêtes. Sur le papier tout du moins, l’idée peut paraître séduisante, il faudra cependant le voir dans les faits. Effectivement, il faudra constater si le système conservera un bon équilibre entre tension narrative et frustration, car le joueur ne pourra probablement pas sauver tout le monde ni voir l’intégralité du contenu en une seule partie. Laissant place en théorie à The Blood of Dawnwalker une certaine rejouablilité.
Un protagoniste entre en scène mais deux gameplay seront aussi distincts qu’entre le jour et la nuit. En journée, Coen combat principalement comme un humain, via son épée, de la magie et les affrontements semblent plus méthodiques. Au couché du soleil, en revanche, le personnage libère sa nature vampirique. C’est là que The Blood of Dawnwalker dévoile ses séquences les plus intéressantes et spectaculaires. Le personnage gagne dès lors en mobilité, il peut ainsi courir sur certaines surfaces verticales, bondir et attaquer avec ses griffes.
Un passage d’ailleurs m’a rappellé immédiatement Blood Omen: Legacy of Kain, lorsque Coen adopte la forme d’un loup (mais bon sang, faîtes un remaster). L’influence de The Witcher 3 reste également évidente lorsque l’on voit la construction des combats.
Le bestiaire et la mythologie de The Blood of Dawnwalker semblent fortement inspirés du folklore d’Europe de l’Est. Les vampires du jeu sont appelés les Vhakhiri (ou parfois Vhakhir selon certaines descriptions internes du lore). Rebel Wolves semble vouloir construire une hiérarchie vampirique très ancienne, avec plusieurs figures majeures contrôlant différentes régions du monde. Cette approche puise clairement dans les récits des Strigoï roumains. Dans le folklore des Balkans, ils sont des morts-vivants revenant hanter les vivants, boire leur sang ou manipuler les habitants des villages. Ces croyances ont largement participé à façonner l’image moderne du vampire bien avant la littérature gothique occidentale.
Ainsi, les vampires de The Blood of Dawnwalker ne sont pas simplement des monstres tapis dans l’ombre : ils apparaissent comme une véritable caste dominante profitant du chaos provoqué par la peste noire.
Techniquement, le jeu sous Unreal Engine 5 affiche de solides ambitions. Les environnements dévoilés durant la présentation montre un niveau de détail assez convaincant, avec une direction artistique maîtrisée et une gestion de la lumière particulièrement travaillée. Vu que le moteur demande pas mal d’optimisation, autant aller directement taper dans les exigences matérielles robustes d’entrée. Oui, The Blood of Dawnwalker demandera une machine relativement solide sur PC, surtout pour profiter pleinement des technologies modernes d’éclairage et de rendu.
On appréciera que les développeurs soient restés prudents dans leur communication. Contrairement à certaines démonstrations ultra-scriptées habituelles dans l’industrie, Rebel Wolves semble vouloir éviter les promesses irréalistes. Les développeurs ont surtout insisté sur la narration, la cohérence du monde et les conséquences des choix. Même si de fait, il s’agit d’un projet ambitieux pour le premier jeu de studio indépendant, même composé de vétérans expérimentés.
Passons à la douloureuse. Plusieurs éditions ont été annoncées : une édition standard à 70 euros, une édition Eclipse à 80 euros, quant à l’édition collector ce sera votre rein ou 200 euros. Vous aurez quelques mois pour vous décider puisque The Blood of Dawnwalker sera attendu pour le 3 septembre 2026 sur PS5, Xbox Series et Steam.
Le projet dégage une vraie ambition créative et bénéficie d’un pedigree particulièrement impressionnant notamment grâce aux anciens de CD Projekt RED. Mais il faut savoir "prudence" garder, car beaucoup de mécaniques présentées paraissent tout de même assez complexes à équilibrer.
Difficile de parler de The Blood of Dawnwalker sans à nouveau évoquer l’équipe derrière le jeu. Rebel Wolves a été fondé par plusieurs anciens cadres de CD Projekt RED, parmi lesquels Konrad Tomaszkiewicz, directeur de The Witcher 3: Wild Hunt. Le studio réunit également plusieurs vétérans ayant travaillé sur les quêtes, l’écriture ou encore la direction artistique des productions de CD Projekt.
On le rappelle, car cette filiation vous sautera immédiatement aux yeux durant la présentation, si jusqu’ici vous n’aviez rien vu du jeu. Nous avons droit à des dialogues cinématographiques, une importance des choix, une mise en scène sombre, une exploration organique du monde ouvert… Impossible de ne pas remarquer que l’ADN de The Witcher 3 est omniprésent. Mais Rebel Wolves tente malgré tout d’imposer sa propre identité avec une approche davantage centrée sur la dualité humaine/vampirique.
Ici, le joueur incarnera Coen, un jeune homme devenu un Dawnwalker, une créature coincée entre le monde des humains et celui des vampires. Ici, le contexte historique joue également un rôle important puisque l’aventure se déroule dans une Europe du XIVᵉ siècle ravagée par les conflits et la peste noire.
Pour la structure du monde ouvert, Rebel Wolves insiste énormément sur la notion de temps limité. Contrairement à de nombreux RPG modernes où les quêtes peuvent attendre indéfiniment, là dans The Blood of Dawnwalker, le temps avance réellement selon les actions du joueur. Chaque mission accomplie, chaque détour ou préparation fait progresser la situation globale. Il ne s’agit donc pas d’un cycle jour/nuit traditionnel en temps réel. Le passage du temps semble davantage lié aux décisions et aux activités du joueur, un fonctionnement qui rappelle par moments ce qui m’a provoqué de nouveaux troubles du stress post-traumatique, à savoir le jeu Samson: A Tyndalston Story, où là également la gestion du temps est influencée directement par les opportunités narratives.
En connaissance de cause, je sais que cette mécanique va profondément modifier la manière d’aborder les quêtes. Sur le papier tout du moins, l’idée peut paraître séduisante, il faudra cependant le voir dans les faits. Effectivement, il faudra constater si le système conservera un bon équilibre entre tension narrative et frustration, car le joueur ne pourra probablement pas sauver tout le monde ni voir l’intégralité du contenu en une seule partie. Laissant place en théorie à The Blood of Dawnwalker une certaine rejouablilité.
Un protagoniste entre en scène mais deux gameplay seront aussi distincts qu’entre le jour et la nuit. En journée, Coen combat principalement comme un humain, via son épée, de la magie et les affrontements semblent plus méthodiques. Au couché du soleil, en revanche, le personnage libère sa nature vampirique. C’est là que The Blood of Dawnwalker dévoile ses séquences les plus intéressantes et spectaculaires. Le personnage gagne dès lors en mobilité, il peut ainsi courir sur certaines surfaces verticales, bondir et attaquer avec ses griffes.
Un passage d’ailleurs m’a rappellé immédiatement Blood Omen: Legacy of Kain, lorsque Coen adopte la forme d’un loup (mais bon sang, faîtes un remaster). L’influence de The Witcher 3 reste également évidente lorsque l’on voit la construction des combats.
Le bestiaire et la mythologie de The Blood of Dawnwalker semblent fortement inspirés du folklore d’Europe de l’Est. Les vampires du jeu sont appelés les Vhakhiri (ou parfois Vhakhir selon certaines descriptions internes du lore). Rebel Wolves semble vouloir construire une hiérarchie vampirique très ancienne, avec plusieurs figures majeures contrôlant différentes régions du monde. Cette approche puise clairement dans les récits des Strigoï roumains. Dans le folklore des Balkans, ils sont des morts-vivants revenant hanter les vivants, boire leur sang ou manipuler les habitants des villages. Ces croyances ont largement participé à façonner l’image moderne du vampire bien avant la littérature gothique occidentale.
Ainsi, les vampires de The Blood of Dawnwalker ne sont pas simplement des monstres tapis dans l’ombre : ils apparaissent comme une véritable caste dominante profitant du chaos provoqué par la peste noire.
Techniquement, le jeu sous Unreal Engine 5 affiche de solides ambitions. Les environnements dévoilés durant la présentation montre un niveau de détail assez convaincant, avec une direction artistique maîtrisée et une gestion de la lumière particulièrement travaillée. Vu que le moteur demande pas mal d’optimisation, autant aller directement taper dans les exigences matérielles robustes d’entrée. Oui, The Blood of Dawnwalker demandera une machine relativement solide sur PC, surtout pour profiter pleinement des technologies modernes d’éclairage et de rendu.
On appréciera que les développeurs soient restés prudents dans leur communication. Contrairement à certaines démonstrations ultra-scriptées habituelles dans l’industrie, Rebel Wolves semble vouloir éviter les promesses irréalistes. Les développeurs ont surtout insisté sur la narration, la cohérence du monde et les conséquences des choix. Même si de fait, il s’agit d’un projet ambitieux pour le premier jeu de studio indépendant, même composé de vétérans expérimentés.
Passons à la douloureuse. Plusieurs éditions ont été annoncées : une édition standard à 70 euros, une édition Eclipse à 80 euros, quant à l’édition collector ce sera votre rein ou 200 euros. Vous aurez quelques mois pour vous décider puisque The Blood of Dawnwalker sera attendu pour le 3 septembre 2026 sur PS5, Xbox Series et Steam.
Le projet dégage une vraie ambition créative et bénéficie d’un pedigree particulièrement impressionnant notamment grâce aux anciens de CD Projekt RED. Mais il faut savoir "prudence" garder, car beaucoup de mécaniques présentées paraissent tout de même assez complexes à équilibrer.