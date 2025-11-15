ACTU
The Blood of Dawnwalker attend le crépuscule
par Buck Rogers, email
Cet été, notre cher Frostis était revenu de la Gamescom 2025 avec tout plein de souvenirs, mais également avec l’aperçu de The Blood of Dawnwalker dans ses valises. Oui, ce jeu réalisé par des anciens de CD Projekt Red qui avait fondé leur propre studio Rebel Wolves en février 2022, et qui avait pu finalement présenter du gameplay en juin de cette année.
Le studio reprend à nouveau la même mission et recommence, en la présentant d’une nouvelle manière, mais surtout en allant cette fois-ci jusqu’au bout de cette dernière. Ariana Siarkiewizc, membre de l’équipe, précise qu’ils ont écouté les retours de la communauté, et réalisé quelques changements. Le futur titre est toujours en pré-bêta, on vous a mis les deux vidéos de présentation pour celles et ceux qui auraient loupé la première.
The Blood of Dawnwalker est attendu sur Steam, Xbox Series et PS5 pour 2026, si tout se passe bien.
