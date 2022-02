Hungry like the wolves

Konrad Tomaszkiewicz est connu pour deux choses : avoir un nom de famille imprononçable et être le game director de The Witcher 3 . Il a commencé sa carrière chez CD Projekt RED en tant que game designer sur le premier Witcher avant de passer lead quest designer pour Witcher 2. Quant à Cyberpunk 2077, il était second game director et head of production. On a fait pire comme CV.Il a quitté CD Projekt RED l'an dernier suite à des accusations de harcèlement moral qui étaient infondées selon la commission qui a mené l'enquête. Il vient de fonder son propre studio, Rebel Wolves , et a été rejoint par d'autres pontes de CDPR au nom imprononçable comme Daniel Sadowski, Jakub Szamałek, Tamara Zawada, Bartłomiej Gaweł, Michał Boryka et Robert Murzynowski. On imagine que Mateusz Tomaszkiewicz, frère de Konrad et lead quest designer pour Witcher 3 rejoindra l'équipe vu qu'il a aussi quitté CDPR.Sans trop de surprise, tout ce petit monde va bosser sur un JDR medfan qui utilisera l'Unreal Engine V et qui sortira sur consoles next-gen et PC. Phil Spencer ! Range ce chéquier ! Ils n'ont même encore annoncé de jeu !